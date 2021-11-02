Eski Açık Toplum Vakfı Başkanı Can Paker'den Osman Kavala açıklaması: Bir şey yaptığına inanmıyorum

Eski Açık Toplum Vakıfları başkanlarından Can Paker, tutuklu iş insanı Osman Kavala’nın 15 Temmuz’la ilgili “bir şey yaptığına inanmadığını” söyledi.

Sözcü gazetesinden Serpil Yılmaz, bugünkü köşe yazısında Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları (PODEM) Yönetim Kurulu Başkanı Can Paker ile yaptığı görüşmeye yer verdi. Yılmaz’ın köşesinin ilgili kısmı şöyle:

Can Paker'e Zürih uçağına binmek üzereyken ulaştım. Paker, “Erdoğan ile Soros arasındaki ilişki hangi noktada koptu” diye sorduğumda net olarak bir tarih veriyor: 29 Ocak 2009. Muhsin Yazıcıoğlu, Paker'in verdiği bu tarihten 2 ay önce yaşamını kaybetti. 29 Ocak 2009'da ne olmuştu? İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda; Erdoğan dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez ile düzenlenen oturumda karşı karşıya geldi. Oturumun moderatörü David Ingnatius'a “One Minute” diye seslenerek, Perez'e “Siz katilsiniz çıkışını yaptı. Erdoğan bu oturumda, İsrail yönetiminin Filistin halkını katlettiğini dile getirerek Ortadoğu çıpasını ilan ediyordu.

Erdoğan ile Soros ilişkisinde kırılmayı “One Minute” anı ile tarihleyen Paker'e ikinci sorum; “Açık Toplum Enstitüsü yönetiminde birlikte olduğunuz Kavala'nın “tutukluluk hali” hakkında ne düşünüyorsunuz?” “Osman eski arkadaşım” diye söze başlayan Paker şöyle devam ediyor:

“4 yıldır tutuklu ve ne ile suçlandığını bile bilmiyoruz. 15 Temmuz ile ilgili bir şey yaptığını düşünmüyorum. İstihbaratın bir bilgisi varsa açıklansın. Finanse ettiği söyleniyor, bildiğim şeyler değil.”

Paker'in “Açık Toplum'u ben, İshak Alaton ve Altınay kurduk” cümlesi; Kavala'nın “Soros artığı” nitelemesine verdiği “Vakfı ya da George Soros'u temsil eder nitelikte bir yetki ve statüsü olmadığı” yanıtını teyit ediyor. Babacan'ın Kavala'nın tutukluğunu “iş dünyasına korku salma” olarak yorumlaması da bu çerçevede ortaya çıkıyor.

“Soros'un vakfının 10 yıl başkanlığını yaptım. 2010'dan sonra koptuk. Çünkü Soros Türkiye'ye muhalefet etmemizi istedi” diyen Paker'e “Türkiye'ye mi; AKP iktidarına mı” diye sorduğumda “AK Parti'ye” karşılığını veriyor.

İşin garibi şu ki; Alaton'un kurduğu Alarko Holding kamu ihaleleri alarak servet biriktirmeye, Paker kurduğu düşünce kuruluşu PODEM ile AKP savunuculuğuna devam ederken; Kavala 4 yıldır demir parmaklıklar arasında gökyüzüne hasret çekiyor.

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