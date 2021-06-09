Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: Gelecek Biden-Putin görüşmesi vakitsiz

T24 Dış Haberler

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecek hafta bir araya gelecek olmasını "vakitsiz" bulduğunu söyledi.

The Hill'de yer alan habere göre, MSNBC kanalına konuk olan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Putin ve Biden'ın yapacağı ilk yüz yüze görüşmede herhangi bir konuda ilerleme yaşanacağını düşünmediğini söyledi.

Bolton, "Bence kazanacağı pek bir şey yok, aksine ters gidebilecek yönleri var. Bence bu toplantı vakitsiz. Biden'ın Rusya'yla ilgili hedeflerin ne olduğunu ve bunlara nasıl ulaşılacağını tam anladığını sanmıyorum. Rusya'yla muhtemel fikir ayrılıkları ve çatışmalardan uzun bir liste var" dedi.

Biden ve Putin'in 16 Haziran'da Cenevre'de görüşmesi bekleniyor.