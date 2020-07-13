Eski ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Duke: Trump, kasırgadan sonra Porto Riko'yu satmayı düşündü

T24 Dış Haberler

Bir dönem ABD İç Güvenlik Bakan Vekili olarak görev yapan Elaine Duke, adaya büyük zarar veren Maria Kasırgası'ndan sonra ABD'ye bağlı özerk bölge Porto Riko'yu satma fikri üzerinde durduğunu ifade etti.

New York Times'a konuşan Duke, ''Başkan'ın hortumdan sonra bir iş adamı gibi düşündüğünü'' ifade ederek, ''Elektriği dışarıdan sağlayabilir miyiz?'' ve ''Adayı satabilir miyiz?'' gibi sorular sorduğunu aktardı.

Duke, Trump fikri ortaya attıktan sonra adayı satma fikrinin üzerinde hiç durulmadığını ifade etti.

Trump, kasırgadan sonra hükûmetin adaya verdiği milyarları Porto Riko yönetiminin ''başka şeyler için'' kullandığını iddia etmişti.

Maria Kasırgası sonucunda yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetti.

Porto Riko, ABD'nin eyaletlerinden biri sayılmıyor.