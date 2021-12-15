Eski ABD Hazine Bakanı Summers: Fed'in enflasyonu resesyona neden olmadan düşürmesi zor

Eski ABD Hazine Bakanı Larry Summers Fed'in enflasyonu resesyona neden olmadan düşürmesinin zor olacağını söyledi.

Summers bir webinar'da yaptığı konuşmada, Fed'in daha önce enflasyonu düşürmek istediği bazı dönemlerde resesyona neden olduğunu belirtti. Summers, yaşanan bu durumu para politikasını "eski bir otelde suyun sıcaklığını ayarlamaya çalışmaya" benzetti.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre; Summers Fed'in daha önce de erken harekete geçerek aksiyon aldığı zamanlar olduğunu hatırlatarak enflasyonun düştüğü, yumuşak iniş mühendisliğinin zorlu olduğunu belirtti.

Summers ayrıca Fed Başkanı Jerome Powell ve Hazine Bakanı Janet Yellen'in enflasyon için kullandıkları 'geçici' söyleminin kaldırılmasından memnun olduğunu dile getirdi. Summers ayrıca hazine tahvili alımlarının gelecek yılın ilk çeyreğinde kademeli olarak sonlanması gerektiğini ifade etti.

Summers özellikle kripto para birimleri ve teknoloji hisseleri başta olmak üzere finansal varlıklarda spontane bir düşüş olabileceği konusunda uyarıda bulundu.