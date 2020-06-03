Eski ABD Genelkurmay Başkanı Mullen, Trump'a seslendi: Artık sessiz kalamam, vatandaşlar düşmanımız değildir

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Eski ABD Genelkurmay Başkanı Mike Mullen, Başkan Donald Trump'a seslenerek, "Vatandaşlar düşmanımız değildir ve asla düşmanımız haline gelmemeliler" dedi.

ABD Başkanı Trump'ın hafta sonu saldırıya uğrayan St. Johns Kilisesi'nin önünde İncil'le fotoğraf çektirebilmesi için polisin barışçıl protestoları plastik mermi ve biber gazı ile dağıtmasıyla ilgili The Atlantic için bir yazı kaleme alan Mullen, "Bugüne kadar Başkan Trump'ın liderliği hakkındaki sorunlar hakkında konuşmaktan kaçındım. Ancak artık bir patlama noktasındayız ve son haftalarda olanlar sessiz kalmayı imkânsız hâle getirdi" ifadelerini kullandı.

Mullen, Trump'ın ziyaretini gerçekleştirebilmesi için böyle bir müdahale yapılmasına izin vermesinin, "barışçıl protesto haklarına saygı göstermediğini ortaya koyduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşların barışçıl protesto haklarını savunması gerektiğini ifade eden Mullen, "Polis şiddeti ve uzun süredir süre gelen siyahlara karşı adaletsizlik ile yüzleşmeliyiz" dedi.

ABD'nin iç işleri için sıklıkla orduyu kullanmasını de eleştiren eski genelkurmay başkanı, bu protestolarda Ulusal Muhafızlar'ın ve ordunun kullanılmasının olumlu sonuç vermeyeceğini söyledi. Mullen, ordunun siyasi kazanımlar için kullanılabileceğinden de endişe duyduğunu bildirdi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, geçen günlerde eyalet valileriyle yaptığı konuşmada, "savaş alanını domine etmeleri gerektiğini" ifade etmişti. Mullen bu sözlere tepki gösterdi ve "Sokaklar savaş alanı değil, asla o hâle de gelmemeli" ifadelerini kullandı.

Anayasa'nın Afrikan Amerikalılara da aynı hakları verdiğini hatırlatan eski genelkurmay başkanı, "Vatandaşlar düşmanımız değildir ve asla düşmanımız haline gelmemeliler" sözleriyle Washington'a seslendi.

Yazısının son cümleleriyle Trump'a öğüt veren Mullen, "Şimdi şov yapma zamanı değil. Şimdi liderlik zamanı" yazdı

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve en az 140 farklı şehre yayılan protestolarda binlerce kişi gözaltına alındı.