Eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright: Müslüman olarak kaydedilmeye hazırım

Eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, Trump yönetiminin Müslümanlara kayıt olma zorunluluğu getirmeyi planladığına dair haberlere tepki gösterdi. Albright, Trump'ın Müslüman Amerikalılar için veri tabanı oluşturması halinde, kendisini Müslüman olarak kaydettirmeye hazır olduğunu söyledi.

Madeleine Albright, Twitter hesabından paylaştığı mesajında "Ben Katolik olarak büyüdüm, sonra Protestan oldum. Daha sonra ailemin Yahudi olduğunu öğrendim. Ve #dayanışma adına Müslüman olarak kayıt olmak için hazırım" dedi.

Albright diğer mesajında "Özgürlük Heykeli'nde dipnot yok. Amerika tüm inanç ve özgeçmişten gelen insanlara açık kalmalı.#MültecilerBuyrun" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın mülteci programını askıya almaya ve 7 Müslüman ülkesine vize uygulamaya yönelik planlarının ayrıntıları basına yansımıştı.

Bill Clinton'ın başkanlığının ikinci döneminde ABD Dışişleri Bakanı olan Albright daha önce de Trump'ın Müslümanları kayıt olmaya zorlaması durumunda Müslümanlarla dayanışma içinde olacağını açıklamıştı.

Albright geçen hafta ABD ve pek çok ülkede düzenlenen Kadın Yürüyüşü'nde yaptığı konuşmada ise "Eğer Müslümanları kayıt olmaya zorlarsanız, hepimiz Müslüman olarak kayıt olacağız" demişti.

Trump seçim kampanyası döneminde ABD'ye girişte "Tüm Müslümanların bütünüyle engellenmesi" çağrısı yapmış ancak daha sonra pozisyonunu "aşırı güvenlik araştırması yapılması" gerektiğini savunarak yumuşatmıştı.

Albright ABD'deki son başkanlık seçiminde Trump'ın rakibi Hillary Clinton'a destek vermişti.