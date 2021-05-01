Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger: Washington ile Pekin arasında bir soğuk savaş başlayabilir; bu tüm dünya için mahşer tehdidi oluşturur

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ABD'li emekli diplomat ve eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, ABD ile Çin arasındaki yüksek gerilimin tüm dünya için tehlike oluşturduğunu; iki teknoloji ve ordu devi arasında "mahşer günü benzeri" bir savaşa neden olabileceğini ifade etti.

1971 yılında eski başkan Richard Nixon'a danışmanlık yaptığı sırada Pekin ile ilişkilerin tekrar yürürlüğe sokulmasında önemli rol oynayan Kissinger, McCain Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada Çin ile gerilimin hem ABD'nin hem de dünyanın en büyük problemi olduğunu belirtti.

Kissinger iki ülkenin ekonomik, askeri ve teknolojik güçleri göz önünde bulundurulduğunda ABD ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasındaki Soğuk Savaş'tan daha çok risk taşıdığını ifade etti. Kissinger, ABD ile Çin arasındaki mevcut problemlerin çözülmemesi durumunda ABD ve Çin arasında bir tür soğuk savaş oluşacağını ifade etti.

Bu ülkelerin bir soğuk savaş çıkması durumunda tüm dünyayı etkileyecek kadar büyük nükleer silahlara sahip olduğuna dikkat çeken Kissinger, ülkelerin kaydettiği ilerlemelerin mahşer günü tehdidini artırdığını ifade etti.

Kissinger, "İnsanlık tarihinde ilk kez belli bir süre içinde kendimizi yok edecek teknolojimiz var" diye konuştu.