Eski ABD Dışişleri Bakanı Rice, televizyona transfer oldu



ABD’nin eski dışişleri bakanı Condoleezza Rice, CBS News haber televizyonu kadrosuna katıldı.

CBS News Yönetim Kurulu Başkanı Jeff Fager ile Başkan David Rhodes, Rice’ın, “Amerika’nın içeride ve dışarıda karşılaştığı meselelerle ilgili olarak engin deneyimini ve içgörüsünü kullanacağını” açıkladılar.

Ulusal ve uluslararası konularda düzenli olarak kanala çıkıp yorum yapması beklenen Rice, ABD Başkanı George W. Bush’un ikinci dönem kabinesinde, 2005-2009 yılları arasında yaptığı görevle ABD tarihine Afrika kökenli ilk siyah dışişleri bakanı olarak geçmişti. İlk döneminde de Bush’un ulusal güvenlik danışmanlığını yapan siyaset bilimi uzmanı, 2009’da resmi makamından ayrıldığından beri Stanford Üniversitesi’nde ders veriyordu.

Rice’ı kadrosuna katan CBS News, Karl Rove ve John Bolton başta olmak üzere Bush Yönetimi’nde görev almış başka üst düzey isimleri de yorumcu olarak transfer etmişti.