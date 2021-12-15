Eski ABD Büyükelçisi Satterfield’dan İmamoğlu’na veda ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, görev süresi tamamlanan ABD'nin önceki Ankara Büyükelçisi David Satterfield’ı ağırladı. İmamoğlu “Bugün de bir veda ziyareti, görev değişimi söz konusu. Ama saygıdeğer büyükelçinin bölgeye olan ilgisinin hiç bitmeyeceğini hissedebiliyoruz” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevini Jeff Flake’e devreden eski ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield’ı, Florya’daki makam odasında ağırladı. İmamoğlu, kendisine veda ziyaretinde bulunan Satterfield’ın, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında çok değerli bir dönemde görev yaptığını belirtti. İmamoğlu şunları söyledi:

“Daha önceki toplantılarımızda da Türkiye'ye olan yakın ilgisi ve birçok konuya bölgesel anlamdaki deneyimiyle katkı sunma çabası, bizleri buluşmalarımızda önemli derecede etkilemişti. Bugün de bir veda ziyareti, görev değişimi söz konusu. Ama saygıdeğer büyükelçinin bölgeye olan ilgisinin hiç bitmeyeceğini hissedebiliyoruz. Umarım Türkiye ve İstanbul anılarının her zaman, aynı zamanda Türkiye'nin de bir gönül elçisi olarak yaşamı boyunca sürmesini diliyorum. Bu duygularla kendisini ağırlıyoruz."

Türkiye’den çok iyi duygularla ve biriktirilmiş dostluklarla ayrılacağını kaydeden Satterfield da Türkiye ve İstanbul ile ilişkisinin devam edeceğini söyledi. (ANKA)