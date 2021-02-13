Eski ABD BM Temsilcisi Haley: Trump'ı takip etmemeliydik

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Birleşmiş Milletler (BM) eski ABD Temsilcisi Nikki Haley, "Donald Trump'ı takip ederek hata yaptıklarını" söyledi.

Politico'ya konuşan Haley, "Bizi yüzüstü bıraktığını kabul etmemiz gerekiyor" dedi.

Haley, "O gitmemesi gereken bir yolda yürüdü, biz onu bu yolda takip etmemeli ve dinlememeliydik. Bir daha böyle bir şeyin olmasına izin veremeyiz" diye konuştu.

6 Ocak'ta meydana gelen Kongre baskınından bu yana Trump'la hiç konuşmadığını ifade eden Haley, Trump'ın Beyaz Saray'daki son günlerinde Başkan Yardımcısı Mike Pence ile karşı karşıya gelmesine de değindi. Pence, delegelerin oyları sayılırken Trump'ın "Gerekeni yap, seçim sonuçlarına itiraz et" çağrısını reddetmişti. Trump, bunun üzerine Pence'i "korkaklıkla" suçlamıştı. Haley konuyla ilgili olarak, "Kızgınım demek yetmez. Pence'le olan dostluğuna rağmen bunları yapmış olması beni iğrendiriyor" dedi.