Eski ABD Başkanı Trump, serveti ve vergileriyle ilgili çıkan haber üzerine yeğeni ve New York Times gazetesine dava açtı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2018 yılında ailesinin serveti ve vergi ödemeleri hakkında çıkan bir haber nedeniyle yeğeni Mary Trump ve New York Times gazetesine dava açtı.

AP’de yer alan habere göre, Trump yeğeni Mary Trump’ın NYT muhabirlerine gizli belgeleri verdiğini belirterek dava açtı.

Trump, New York Times gazetesi ve üç araştırmacı gazeteciyi, Mary Trump’ı bir bilgi kaynağı olarak takip ederek belgeleri teslim etmeye ikna etmekle suçluyor. Gazetecilerin, istedikleri belgelerin gizli olduğunu bilerek hareket ettiği belirtiliyor.

New York Times’ın haberinde, Trump’ın servetini kendi yarattığı iddialarına karşın babası Fred Trump’ın ona en az 413 milyon dolar verdiği ve vergiden kaçınma planları aktarılmıştı.

Trump’ın yeğeni Mary Trump, geçen sene eski ABD Başkanı hakkında çıkardığı kitapta, 2018 haberinde belgeleri verenin kendisi olduğunu belirtmişti.

Trump’ın açtığı davada yeğeni ve gazetenin kişisel hırslarla hareket ettiği belirtildi. NYT sözcüsü Danielle Rhoads Ha, davanın bağımsız medya kurumlarını susturmak için bir çaba olduğunu söyledi. Ha, Times’ın Trump’ın vergilerine ilişkin haberinin vatandaşları bilgilendirme niteliği taşıdığını ekledi.

Davada suçlanan muhabirlerden biri “Mary Trump’ın kapısını çaldım ve o da açtı. Buna gazetecilik denilir sanırım” dedi.

Trump, 100 milyon dolar tazminat talep etti.