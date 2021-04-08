Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, otobiyografi kitabı için milyon dolarlık anlaşma imzaladı

T24 Dış Haberler

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, anılarından oluşan iki kitap için milyonlarca dolar değerinde bir anlaşma imzaladı. Pence, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın çevresinde en kazançlı kitap anlaşmasını yapan kişi oldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in henüz başlığı belirli olmayan otobiyografi kitabının 2023 yılında piyasaya çıkması bekleniyor. CNN'e göre, iki kitaptan oluşan otobiyografi için yapılan anlaşma 3-4 milyon dolar arasında oldu.

Kitapla ilgili açıklama yapan Pence "Kongre'den İndiana Valiliği'ne oradan ABD Başkan Yardımcılığına ABD halkına hizmetimin hikâyesini paylaştığım için minnet duyuyorum" dedi.