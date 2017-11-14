Eski ABD Başkanı George HW Bush da cinsel tacizle suçlandı

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Kasım (DHA) – Cinsel taciz iddia ve ifşaları Hollywood’dan Beyaz Saray’a kaydı ve bir kadın, 16 yaşındayken o dönemde annesiyle birlikte fotoğraf çekilirken, ABD Başkanı olan George HW Bush’un kalçalarını ellediğini savundu.

Eosyl Corrigan, George HW Bush’u uygunsuz dokunarak taciz etmekle suçlayan altıncı kadın oldu.

Corrigan 2003 yılında Teksas’ta CIA yetkilileriyle gerçekleşen bir toplantıda Başkan Bush ile tanıştığını söyledi ve \"İlk tepkim dehşete düşmek oldu. Gerçekten kafam karışmıştı. Henüz çocuktum\" dedi.

Corrigan eski Başkan\'la yaşadıklarını zamanında fotoğrafı da çeken Time dergisine şöyle aktarıyor:

\"Fotoğraf çekilirken gülümseyin dendi ve bir-iki-üç komutuyla ellerini belimden kalçalarıma indirdi ve kalçamı iyice kavrayarak sıktı. Fotoğrafta ağzımın bir karış açık olmasının nedeni bu.\" (Fotoğraflı)