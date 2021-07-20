Eski ABD başkanı Clinton, "turist olup" Hindistan mutfağını denemek istediği için Kraliçe Elizabeth'in çay davetini reddetmiş

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Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın Britanya'ya yaptığı ilk resmi ziyarette, "turistlik yapıp" merak ettiği Hindistan mutfağını denemek için Kraliçe Elizabeth'in çay davetini reddettiği ortaya çıktı.

Gizliliği kaldırılan bazı kayıtlara göre Downing Street, ABD Başkanı ve o dönem Britanya başbakanlığına yeni seçilmiş Tony Blair arasında "iyi ilişkiler kurmak için adımlar atmak" istedi. Clinton'ın Blair'in ekibinin "Chequers restoranında akşam yemeği" teklifini de geri çevirdiği belirtildi.

Blair'in özel kalem müdürüne göre Kraliyet Ailesi, başbakanlık ofisine "Clinton ailesini 5 çayından konuk etmekten memnuniyet duyacaklarını" bildirdi. Özel kalem müdürü Philip Barton, "Clintonların davetten çok memnun olduklarını ancak nazik bir şekilde reddettiklerini" bildirdi.

Ulusal Arşiv'de yer alan dökümanlara göre, "Bill Clinton alışveriş yapıp, bir turist olmak istediğini söyledi. Ayrıca Hindistan yemeği denemek istediğini ifade etti".