Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence: Kapitol baskını konusunda Trump'la aynı fikirde olacağımızı sanmıyorum

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD'de Kapitol binasına baskın yapılan 6 Ocak gününü "tarihte karanlık ve trajik bir gün" olarak niteledi. Pence, eski ABD Başkanı Donald Trump'la Kapitol baskını konusunda aynı fikirde olamayacaklarını söyledi.

The Hill'de yer alan habere göre, eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, New Jersey'de yaptığı bir konuşmada "Daha önce de söylediğim gibi 6 Ocak, ABD Kapitol'ünün tarihinde karanlık bir gün. Ancak Kapitol Polisi ve federal güvenlik güçleri sayesinde şiddet durduruldu. Kapitol kurtuldu. Aynı gün Kongre'yi yeniden topladık ve Anayasa ve ABD hukukunun altında görevimizi gerçekleştirdik" dedi.

Kapitol baskını konusunda eski ABD Başkanı Donald Trump'la zıt düştüğünü vurgulayan Pence, şöyle devam etti: "Biliyorsunuz ki Başkan Trump'la görevden ayrılığında bu yana çok kez konuştuk. Ama o gün konunda aynı fikirde olur muyuz bilmiyorum. Yine de her zaman dört yıl boyunca ABD halkı için yaptıklarımızdan gurur duyacağım" dedi.

Pence, Demokratlar'ın Kapitol baskınını "ülkeyi bölmek için" kullandığını iddia etti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Kapitol baskınından önce 6 Ocak'ta "Çalmayı Durdur” mitinginde yaptığı konuşmada, asla teslim olmayacağını ifade ederek, Başkan Yardımcısı Mike Pence'e Joe Biden'ın zaferini Kongre'de onaylamaması çağrısında bulunmuştu. Pence, anayasal bir zorunluluğu olduğunu söylemiş ve Biden'ın zaferini onaylamıştı.