Eski ABD başkan yardımcısı Mike Pence yavaş kalp ritmi nedeniyle ameliyat oldu

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4 sene boyunca Donald Trump'ın başkan yardımcılığını yapan Mike Pence'in kalp ritminin yavaş olduğunun görülmesinin ardından ameliyat olduğunu açıklandı.

Pence'in ofisinden yapılan açıklamada, "Rutin ameliyat başarılıydı. Başkan yardımcısının ilerleyen günlerde tamamen iyileşmesi ve normal hayatına devam etmesi bekleniyor" denildi.

Yapılan açıklamada Pence'e kalp pili takıldığı ifade edildi.

61 yaşındaki Pence'in kalbinde 2016 yılında pompalama kapasitesini düşüren ve kalp atışını bazen çok ciddi oranda düşüren bir hastalık olduğu belirtilmişti.