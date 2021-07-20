Eski AB Komisyonu başkanı Tusk: Fikir ayrılıklarının artması AB'nin dağılmasına sebep olabilir

T24 Dış Haberler

Avrupa Birliği Konseyi'nin eski başkanı Donald Tusk, Macaristan ve Polonya ile diğer üye ülkeler arasındaki gerilimin sonunda Avrupa Birliği'nin dağılmasına yol açabileceğini söyledi.

Brüksel, Budapeşte ve Varşova ile yargı bağımsızlığından LGBT haklarına birçok konuda fikir ayrılığı yaşıyor.

Tusk, "Eğer AB'ye zarar veren türde daha fazla ülke ortaya çıkarsa, bu organizasyonun sonu anlamına gelebilir" dedi.

Çalkantılı Brexit döneminde AB'ye liderlik ettikten sonra memleketi Polonya'da siyaset yapmaya dönen Tusk, "Biz AB'den yarın ayrılmayacağız, AB de yarından sonraki gün dağılmayacak. Bunlar yıllar sürebilecek süreçler" diye konuştu.

Anketler, Polonya nüfusunun büyük bir bölümünün AB'de kalmak istediğini gösteriyor. AB, üye ülkeleri kendi yasalarına uygun bir şekilde organizasyondan çıkaramıyor.