Eski AB Bakanı Egemen Bağış: FETÖ'cüler 25 Aralık'ta Bilal Erdoğan'a silah çektiler

Eski AB Bakanı Egemen Bağış, ‘Haşhaşiler' olarak nitelendirdiği darbecilerin, 17 ve 25 Aralık 2013'te dönemin başbakanı olan "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendisi ile birlikte 3 bakana kumpas kurup çamur attıklarını" öne sürdü. Bağış, "Her şey gün gibi ortaya çıkıyor" derken, 25 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a silah çekildiğini iddia etti.

İstanbul Avcılar'daki ‘Demokrasi nöbeti'ne katılarak konuşma yapan Egemen Bağış, siyasi hiçbir görevi ve beklentisi olmadığını vurgularken, Fethullah Gülen'in Türkiye'de 10 yaşındaki çocukların beyinlerini yıkamaya başladığını ve dünya çapında örgütlendiğini anlatırken, 17 ve 25 Aralık 2013'te olan bazı olayların millet tarafından ‘atlandığını' savundu.

Bağış, şunları söyledi:

"Halk Bankası ekonomik kriz döneminde Türkiye'ye milyonlarca dolar para kazandırdı. Ama bunlar 'dershaneleri kapatılıyor' diye intikam almak için 17 Aralık'ta o günün başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve en yakın 4 çalışma arkadaşına çamur attılar. Halk Bankasının Genel Müdürü hapisteydi, banka ile alakası olmayan 4 bakana çamur attılar. Bu kardeşiniz de onlardan biri. Reis, ‘Allah sabredenlerle beraberdir. Sabredin' dedi. 25 Aralık'ta da Türkiye'nin gözbebeği projelerini yapan müteahhitlerini içeri atmaya kalktılar. 25 Aralık 2013'te Reis'in oğlu Bilal Erdoğan'a silah çektiler biliyor musunuz? Bunlar böyle şerefsiz. Bu haşhaşiler öyle hain ki bizim dünyamızı kararttıkları yetmiyormuş gibi bir montaj, kumpas ile ahretimizi de karartmaya kalktılar. Bu Amerikan köpekleri bizim değerlerimize dil uzattı, inancımızı sorgulamaya kalktılar ama onların ne inançsız oldukları, kime hizmet ettikleri ne kötü oldukları ortaya çıktı. Allah çok büyük. Her şey gün gibi ortaya çıkıyor. Rahmetli Menderes'i asan zihniyet ile rahmetli Özal'ı zehirleyen zihniyet de başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı şehit etmek için oraya 40 komando gönderen zihniyet arasında bir fark yoktur."

Egemen Bağış, izleyicilerden birinin yüksek sesle, Gülen'in başka ülkeye kaçırıldığına dair iddialar olduğunu söylemesi üzerine, "Onu bize canlı vermezler. Bunun gibi dünyanın başka yerlerinde kullandıkları piyonları ürker, diye bunu canlı vermezler. Ölüsünü de biz istemiyoruz. Toprak kabul etmez" dedi. Bağış, 17 Aralık'tan bu güne 3 yıl geçtiğini bu kesime hâlâ para veren varsa bunların kafalarının 10 yaşında yıkandığı için değişmeyeceklerini öne sürdü.