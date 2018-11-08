Eski AA Genel Müdürü: 2019 Türkiye için zor geçecek; bu vakumdan ne kadar az zararla çıkacağını tahmin etmek güç

Eski Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü ve Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, ABD'nin İran'a yönelik olarak açıkladığı yaptırımlardan Türkiye'nin de zarar göreceğini söyledi. Öztürk, "Bölgenin tek ayakta kalan ülkesi olan Türkiye’nin, bu vakumdan ne kadar az zararla çıkacağını tahmin etmek güç. Ancak 2019 yılının bizim için de zor geçeceği kesin" dedi.

Öztürk bugünkü yazısında İran'a yönelik olarak ABD tarafından açıklanan yaptırımların olası etkilerini yazdı. Yeni Şafak yazarı yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

Bu durumda en çok sıkışacak ülke Türkiye olacaktır. Her ne kadar acem oyunlarıyla bizi canımızdan bezdirse de İran’ın toplumsal bir kaosa, iç çatışmaya ve büyük bir ekonomik çöküntüye uğramasından yana değiliz. Yaptığı hataları burnundan fitil fitil getirilmesini isteriz ama bunun emperyalist bir ülke eliyle olmasına da razı değiliz tabi.

İran bir girdaba sürüklenirken, beraberinde büyük bir vakum oluşturarak kendisiyle beraber başka ülkeleri de içine çekmesi, Ortadoğu için çok uzun yıllar sürecek ciddi ve bulaşıcı bir istikrarsızlık demektir.

Bölgenin tek ayakta kalan ülkesi olan Türkiye’nin, bu vakumdan ne kadar az zararla çıkacağını tahmin etmek güç. Ancak 2019 yılının bizim için de zor geçeceği kesin.

Krizleri fırsatlara çevirecek manevralar ve stratejiler üretebilirsek, bölge haklarını da koastan kurtaracak bir durum yaratabilir miyiz? Bunu da tartışalım.