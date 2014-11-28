Eski 4 bakan hakkındaki haberlere getirilen yayın yasağının kaldırılması için yeni başvuru

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, avukatı Kemal Akkurt aracılığıyla, yayın yasağının kaldırılması için bir üst mahkemeye başvurdu

Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği Başkanı da olan Avukat Kemal Akkurt tarafından Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne verilen dilekçede, yayın yasağının kaldırılması talep edildi.

CHP Grup Başkenvekili ve Ankara Milletvekili Levent Gök’ün Avukatı olan Kemal Akkurt, yayın yasağının kaldırılması için Ankara Adliyesine verdiği itiraz dilekçesinde şunları kaydetti:

“Karar, Anayasa'ya, Basın Yasası'na, TBMM İç Tüzüğü'ne, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) aykırıdır..

Komisyon Başkanı, Komisyonun bu yönde bir kararı olmadan başvurusunu yapmıştır. Komisyon üyeleri de yayın yasağını basından öğrenmişlerdir. TBMM'nin denetim yetkisini kapalı kapılar arkasına saklayıp, ortadan kaldıran bu yayın yasağı kararın kaldırılmasını talep ediyoruz.

Basın özgürdür. Bu özgürlük, bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarını içerir. Basın, olayları izleme, araştırma, değerlendirme, yayma ve böylece kişileri bilgilendirme, öğretme, aydınlatma ve yönlendirmede yetkili ve aynı zamanda sorumludur. Basının bu nedenle ayrı bir konumu bulunmaktadır.

Halk adına kamunun gözcülüğü işlevini gören basının işlevini yerine getirebilmesi özgür olmasına bağlı olduğundan basın özgürlüğü, herkes için geçerli ve yaşamsal bir özgürlüktür..

Anılan karar tam anlamıyla bağlı olduğumuz uluslararası sözleşmelere, anayasaya ve kanunlara aykırıdır. Kaldı ki, TBMM tarihinde ilk defa Soruşturma Komisyonu'nun çalışmalarıyla ilgili yayın yasağı kararı almıştır. Bu kararla, TBMM’nin denetim yetkisi ortadan kaldırılmak istenmiştir.

Gerek yazılı ve gerekse görsel basın bu işlevini yerine getirirken, özellikle yayının gerçek olmasını, kamu yararı bulunmasını, toplumsal ilginin varlığını, konunun güncelliğini gözetmeli, haberi verirken özle biçim arasındaki dengeyi de korumalıdır. Yine basın, objektif sınırlar içinde kalmak suretiyle yayın yapmalıdır. O anda ve görünürde var olup da, sonradan gerçek olmadığı anlaşılan olayların yayınından da basın sorumlu tutulmamalıdır.”