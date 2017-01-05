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15 Temmuz Darbe Girişimi

Eski 2. Ordu Komutanı'nın 15 Temmuz'daki görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülerde tutuklu bulunan eski 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti’nin talimatlar vermesi, ardından ‘kelepçe’ işareti yapması da yer alıyor

05 Ocak 2017 14:45

15 Temmuz darbe girişiminin ikinci ayağı olduğu iddia edilen 2’nci Ordu’da yaşananların 17 saat 22 dakikalık görüntüsü iddianameye girdi. Kayıtlarda, tutuklu bulunan eski 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti’nin talimatlar vermesi, ardından ‘kelepçe’ işareti yapması da yer alıyor

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede yer verilen kamera görüntülerine göre eski 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, 15 Temmuz gecesi saat 23.20 sıralarında korumaları ve bazı rütbeli askerlerin bulunduğu 7 araçla karargâha giriyor, 23.28’de makamına geçiyor. Komuta katına çıkarken sakin görünen Huduti’nin sivil kıyafetli emir subayına talimat verdiği görülüyor.

Habertürk'ten Ferdi Durdu'nun haberine göre, iki farklı kameradan elde edilen görüntülerde eski 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Avni Angun’un saat 00.03’te komuta katına çıktığı, Huduti’nin yakın korumalarının ise 00.19’dan itibaren uzun namlulu silahlarla makam odası önünde önlem aldığı görülüyor. Angun’un Huduti’nin odasına gitmeden önce bir askerle arbede yaşadığı ve bu askerin silah çektiği anlar da kayıtlarda yer alıyor. Daha sonraki görüntülerde ise Angun’un telefonda mesajlara baktığı, rahat hareket ettiği ve makam odasına girip çıkarak talimatlar verdiği de görülüyor. Saat 09.21 sıralarında uzun namlulu silahla Huduti’nin makam odasına girmek isteyen bir albay, emir subayı ve korumaların müdahalesiyle karşılaşıyor.

Kameraları tavana çevirdiler

 

Saat 10.35’te Orgeneral Huduti’nin makamının protokol ve normal giriş kapılarını gösteren iki güvenlik kamerasının açıları tavanı gösterecek şekilde değiştiriliyor. Ancak yine de gelişmeler açıya takılıyor. 12.18’de teslim olmaya hazırlanırken makam odasının normal kapısında ilk defa görünen Huduti’nin, askerlere elleriyle ‘kelepçe’ işareti yapması ve bazı talimatlar vermesi dikkat çekiyor.

Üst rütbeliler, diğer askerlere talimatlar veriyor.

Org. Huduti’nin makamının önü hayli hareketli.

Org. Huduti’nin odasına girmeye çalışan bir albaya korumalar müdahale ediyor.

 

‘Kelepçe takın' işareti

 

Açısı tam değiştirilemeyen kamera, Org. Huduti’nin teslim olmaya hazırlanırken ‘kelepçe’ işareti yaptığı anları da kayıt altına aldı.

 

 

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