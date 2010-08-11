-EŞKANAZİ: "ASKERLERİMİZ HAKLI BİÇİMDE ATEŞ AÇTI" KUDÜS (A.A) - 11.08.2010 - İsrail Genelkurmay Başkanı Gabi Eşkenazi, Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine baskın düzenleyen ve 9 Türkün ölümüne yol açan İsrail askerlerinin ateş açmasını savundu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Ehud Barak'ın ardından, İsrail soruşturma komisyonuna ifade veren Eşkenazi, ''Askerlerimiz, gerekli olan kişiye ateş açıp, gerekli olmayan kişiye ateş açmayarak, haklı biçimde ateş açmıştır. Operasyon ölçülü ve haklıdır. Askerler soğukkanlılık ve cesaret örneği göstermiştir. Komando timi üyelerinin hayatı tehlikedeydi ve istisnai biçimde hareket ettiler'' dedi. Eşkenazi, baskının sonuçlarını tahmin etmenin imkansız olduğunu belirterek, "Operasyon başladığı andan itibaren, koşulların emsalsiz olduğu açıktı" dedi ve ''komutan olarak askerlerin eylemlerinin tüm sorumluluğunu üstlendiğini'' açıkladı. İsrail Genelkurmay Başkanı ayrıca, baskın sırasında İsrail komandolarının, sadece saldırıya uğradıktan sonra gerçek mermi kullandıklarını yineledi. Gabi Eşkenazi, emekli Yüksek Mahkeme Yargıcı Jacob Turkel'in, İsrail istihbarat örgütlerinin, Mavi Marmara gemisinde İHH eylemcilerinin bulunduğu bilgisini daha önceden edinmekte nasıl başarısız olduğu yönündeki sorusuna ise İHH hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıklarını ve bu örgütü soruşturmadıklarını daha önce de söylediğini, İHH'nin, diğer örgütler gibi öncelikliler listesinde yer almadığı yanıtını verdi. Komisyona ifade veren tek asker olan Eşkenazi, ''Bir operasyon öncesinde hiçbir zaman mükemmel istihbarat yoktur ve bir operasyon hemen hemen hiçbir zaman tam öngörüldüğü gibi yürümez. Başarı ile sorun çıkması arasındaki fark, bir saç teli kadar incedir'' ifadesini kullandı. Eşkenazi ayrıca, Türkiye'nin İsrail'in düşmanı olmadığını ve gelecekte asla düşmanı olmamasını umduğunu ifade ederek, "Mevcut krize rağmen Türkiye ile askeri bağlantılarımız var" diye konuştu. Eşkenazi'nin komisyona verdiği ifadenin bir bölümü, tıpkı Netanyahu ve Barak'ın ifadelerinde olduğu gibi halka açık olurken, diğer bölümü halka kapalı olacak.