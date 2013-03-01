Eşiyle tartıştı, dehşet saçtı: 2 ölü



Gaziantep'te, ayrı yaşadığı eşiyle tartışan bir kişi, kayınbabası ve kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü, eşini de ağır yaraladı.

Yaklaşık 8 aydır ayrı yaşadığı eşi F.K. ile barışmak isteyen E.K., Atatürk Mahallesi'nde aynı apartmanda oturduğu kayınbabası Adil İsaoğlu'nun evine gitti.

E.K, eşini eve dönmesi için ikna etmek isterken, tartışma çıktı. Kayınbaba Adil İsaoğlu ile kayınvalide Perihan İsaoğlu da tartışmaya dahil oldu. Bunun üzerine E.K, yanında bulunan bıçakla eşini, kayınbabasını ve kayınvalidesini bıçaklayıp kaçtı.

Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralan Perihan İsaoğlu, olay yerinde hayatını kaybederken, Adil İsaoğlu kaldırıldığı 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.K'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Cesetler, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Merkezi'ne gönderildi.

Bu arada, 20 yıllık evli olan çiftin 3 çocuklarının bulunduğu, cinayet zanlısı E.K'nin kayınbabasına ait markette çalıştığı belirtildi. Olayda hayatlarını kaybeden Adil ve Perihan İsaoğlu çiftinin, 18 Mart'ta umreye gitmek için hazırlık yaptıkları öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheli E.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.