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Yaşam

Eşiyle tartışırken uçuruma yuvarlandı!

Eşiyle tartışmaya devam ettiği sırada arkasındaki boşluğu fark etmedi

27 Nisan 2015 10:12

Zonguldak'ta eşiyle tartıştığı sırada 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan 40 yaşındaki Akın A., AFAD tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan A.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'nde çalışan evli ve 2 çocuk babası Akın A., iddiaya göre köyün girişinde eşi Ş.A. ile tartışmaya başladı.

Saat 21.00 sıralarında merkeze bağlı Taşçılar Köyü'nde meydana gelen olayda, alkollü olduğu öğrenilen Akın A., eşiyle tartışmaya devam ettiği sırada arkasındaki boşluğu fark etmeyerek 20 metre yükseklikten çalılık alana yuvarlandı.

Ş.A. ise ambulansı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ve sağlık ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından Akın A.'yı düştüğü yerden kurtardı.

Ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akın A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili eşi Ş.A.'nın ifadesini aldı.

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