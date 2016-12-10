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Spor

Eşiyle kavgasını ayırmak isteyen genci komaya soktu!

Fransa'nın Reims takımında oynayan Antoine Conte, olay sonrası gözaltına alındı

10 Aralık 2016 12:31

Fransa 2. Ligi'nde Reims forması giyen Antoine Conte, eşini darp ettiği sırada ayırmaya çalışan gencin kafasına beyzbol sopasıyla vurarak komaya soktu.

Fransız basınında yer alan haberlere göre Conte, evinde eşiyle tartıştı. 22 yaşındaki futbolcunun eşi sokağa kaçınca, Conte de arkasından giderek sokakta genç kadını darp etmeye başladı.

Olayı gören 19 yaşındaki genç, kavga eden çifti ayırmak isteyince Conte sinirlenerek evine döndü ve beyzbol sopası alarak olay yerine geri geldi.

Conte'nin beyzbol sopasıyla başına vurduğu genç hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. 19 yaşındaki gencin beyin kanaması geçirdiği ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Antonio Conte, olay sonrası gözaltına alındı.

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