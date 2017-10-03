Eşiyle kavga ettiği eşinin intihar ettiği olasılığı üzerine polisi harekete geçirdi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da eşi ile ayrı yaşayan 47 yaşındaki Mehmet F. intihar edeceğini söyleyince, polis ve kurtarma ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, merkez Çukurova İlçesi Beyazevler Mahallesi\'nde meydana geldi. Eşi ile boşanma aşamasında olan Mehmet F. intihar ilaç içip intihar edeceğini söyleyerek polisi aradı. Kısa sürede Mehmet F,\'nin yalnız yaşadığı yere eve gelen ekipler kapıyı çaldı. İçeride ışığın yandığını ve müzik seslerinin gelmesine rağmen kapının açılmaması üzeri polis Adana Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı CANKUR ekiplerini aradı. İntihar olasılığı üzerine sokağa ambulans istedi. Olay yerine gelen CANKUR, evin penceresi levye ile açarak içeri girdi. Bu sırada mahalle sakinleri sokak içerisine toplandı. Pencerenin açılmasıyla eve giren polis içeride kimsenin olmadığı gördü. Kısa süre paniğe kapılanlar rahat bir nefes aldı. Polis evde olmayan Mehmet F,\'yi bulmak için çalışma başlattı.

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