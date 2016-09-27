Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği adamı öldürdü!

Ümraniye'de Erdoğan K. adlı vatandaş, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelendiği şahsı bıçaklayarak öldürdü.

Akşam'da yer alan habere göre olay, 25 Eylül tarihinde saat 12.30 sıralarında Ümraniye Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi Sevda K.'nın (37) İbrahim Demir ile ilişki yaşadığından şüphelenen Erdoğan K. (45), eşini de alarak İbrahim Demir'in evine gitti ancak şahsı evde bulamadı. Bunun üzerine eşi ile birlikte geri dönen Erdoğan K. bu sırada İbrahim Demir'in aracını gördü. Konuşmak için araca yönelen Erdoğan K., ön koltuğa oturdu. Bir süre sonra Demir ile tartışmaya başlayan Erdoğan K., yanında getirdiği bıçağı çıkartarak genç adamın göğsüne sapladı. Erdoğan K. ardından olay yerinden kaçtı.

Ümraniye Asayiş Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalar sonucu Erdoğan K., İbrahim Demir'i öldürdüğü bıçakla birlikte evine yakın bir yerde kömürlükte yakalandı. Adliyeye sevk edilen Erdoğan K. kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.