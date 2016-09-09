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Yaşam
BBC Türkçe

Eşiyle aynı evde yaşamamak için soygun yapıp kendini hapse attırdı!

"Üzerimde silah var, paraları ver"

09 Eylül 2016 00:57

ABD’de bir banka şubesini soyan 70 yaşındaki Lawrence John Ripple, karısıyla yaşamaktan kurtulmak için bu suçu işlediğini itiraf etti.

Kansas eyaletine bağlı Kansas City’deki bir banka şubesine geçen cuma günü giden Lawrence John Ripple (70), kasiyere ‘‘Üzerimde silah var. Paraları ver’’ yazılı bir not uzattı. Banka çalışanının uzattığı yaklaşık 3 bin doları alan soyguncu, bankayı terk etmek yerine bir sandalyeye oturarak beklemeye başladı. Banka görevlileri büyük şokyaşarken Lawrence, güvenlik görevlisini ‘Aradığı kişi benim’ diye karşıladı, polise de hemen teslim oldu. Polise verdiği ifadesinde karısı ile sürekli şiddetli kavga ettiğini söyleyen yaşlı adam, ‘‘O kadınla aynı evde yaşamaktansa, hapishane hücresinde yaşamayı tercih ederim’’ dedi.

 

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