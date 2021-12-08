Eşitsizlik raporu: 2 bin 750 milyarder gezegenin yarısından daha zengin

Yapılan yeni bir araştırma, dünyada 2 bin 750 milyarderin tüm servetin yüzde 3’ünü elinde tuttuğu, gezegenin yarısından daha zengin olduğunu gösterdi.

Dünya Eşitsizlik Laboratuvarı tarafından hazırlana rapor, servet uçurumunun yüz yıldan fazla zaman önce, zenginle fakir arasındaki farkın çok büyük olduğu Yaldızlı Çağ kadar büyüdüğünü gösterdi.

Ekonomist Thomas Piketty’nin koordinasyonuyla hazırlanan raporda eşitsizlik uzmanları Emmanuel Saez ve Gabriel Zucman katkıda bulundu.

Araştırma, 1995’ten bu yana küresel nüfusunun servetinin yıllık yüzde 3.2 oranında arttığını gösterdi. Öte yandan Jeff Bezos ve 51 en zengin milyarderin bu süre boyunca her yıl servetlerini yüzde 9 artırdığı belirtildi.