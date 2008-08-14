Eşit işe eşit ücret tamam

Maliye Bakanlığı, memurların maaşlarıyla birlikte verilecek ek zamlara artışı içeren çalışmayı tamamladı.

Hükümetin bir süredir üzerinde çalıştığı, 'Eşit işe eşit ücret' sistemi ile farklı bakanlıklarda aynı ünvan ve statüdeki memurların arasındaki ücret dengesizliğinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Sistemin ilk aşaması olarak memurların ek zam ödemeleri gündeme geldi. Üç aşamalı çalışmada bundan sonra emeklilik haklarına da yansıyacak şekilde aynı statüde görev yapan personelin emeklilik göstergeleri de eşitlenecek. Ardından da kamuda görev yapan memurların maaşlar sadeleştirilecek ve kamu personel reformu tamamlanacak.



Mesleğe göre ek zam tablosu



Ünvanı - Her ay alacağı ek ödeme (YTL)



Müsteşar ( 1/4) 75

Genel Müdür (1/4) 65

Daire Başkanı (1/4) 130

Şube Müdürü (1/4) 79

Mühendis (8/1) 85

Teknisyen (12/1) 60

Hemşire (8/1) 55

Öğretmen (1/4) 63

İmam-Hatip (12/3) 50

Profesör (1/1) 90

Arş. Görevlisi 160

Hizmetli 30

Polis memuru (9/2) 105

Memur (9/1) 40

Doktor (8/3) 99

Eczacı (8/1) 69

Sekreter (10/1) 40

