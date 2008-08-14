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Ekonomi

Eşit işe eşit ücret tamam

Aynı statüdeki memurlar arasındaki ücret dengesizliği giderildi. Mesleğe göre ek zam tablosu açıklandı.

14 Ağustos 2008 03:00

Maliye Bakanlığı, memurların maaşlarıyla birlikte verilecek ek zamlara artışı içeren çalışmayı tamamladı.
Hükümetin bir süredir üzerinde çalıştığı, 'Eşit işe eşit ücret' sistemi ile farklı bakanlıklarda aynı ünvan ve statüdeki memurların arasındaki ücret dengesizliğinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.
Sistemin ilk aşaması olarak memurların ek zam ödemeleri gündeme geldi. Üç aşamalı çalışmada bundan sonra emeklilik haklarına da yansıyacak şekilde aynı statüde görev yapan personelin emeklilik göstergeleri de eşitlenecek. Ardından da kamuda görev yapan memurların maaşlar sadeleştirilecek ve kamu personel reformu tamamlanacak.

Mesleğe göre ek zam tablosu

Ünvanı                 -  Her ay alacağı ek ödeme (YTL)

Müsteşar ( 1/4)                         75
Genel Müdür (1/4)                    65
Daire Başkanı (1/4)               130
Şube Müdürü (1/4)                   79
Mühendis (8/1)                         85
Teknisyen (12/1)                      60
Hemşire (8/1)                           55
Öğretmen (1/4)                         63
İmam-Hatip (12/3)                   50
Profesör (1/1)                           90
Arş. Görevlisi                          160
Hizmetli                                      30
Polis memuru (9/2)               105
Memur (9/1)                               40
Doktor (8/3)                                99
Eczacı (8/1)                                69
Sekreter (10/1)                          40

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