Eşit Haklar İçin İzleme Derneği: Koronavirüs'e karşı en savunmasız durumda olan evsizler için harekete geçilmeli

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak nitelendirilen Koronavirüs'e karşı en savunmasız gruplar arasında yer alan 'evsizler' için çağrı.

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, hijyen sağlama konusunda en dezavantajlı grup olan 'evsizler'le ilgili Sağlık Bakanlığı'na çağrı yaparak "sokakta yaşamak zorunda bırakılan yurttaşlar için eylem planı oluşturmalıdır" dedi.

İstanbul'da 7 bin ilâ 10 bin arasında insanın sokakta yaşadığı tahmin ediliyor.