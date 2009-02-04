Eşinizi Google’dan takip edebilirsiniz

Bu haber özellikle çapkınları üzecek. Internet arama motoru Google, kimilerini mutlu kimilerini üzecek yeni bir program geliştirdi. Program sayesinde cep telefonu haritasından aranılan kişilerin bulunması sağlanacak.



Eş ve çocuklara tam denetim



Google tarafından hazırlanan yeni program ile evli ve meraklı çiftlerin eşlerini, velilerin çocuklarının yerini, internet üzerinden, cep telefonu ya da diğer mobil iletişim araçları vasıtasıyla tespit etmesine imkân sağlanacak.



Yerini Google’dan bulun



Herhangi birini arayan kişi, Google haritası üzerinden, ilgili kişinin cep telefonu ile bağlantı kurarak, aranan kişinin yerinin tam yerini otomatik olarak bulabilecek.



Bu yeni programın, özellikle ailelerin çocuklarını takibinde yararlı olacağı belirtiliyor.

