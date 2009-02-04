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Bilim / Teknoloji

Eşinizi Google’dan takip edebilirsiniz

Google, yeni bir program ile cep telefonu haritasından aranılan kişilerin bulunmasına yardımcı olacak.

04 Şubat 2009 02:00

Bu haber özellikle çapkınları üzecek. Internet arama motoru Google, kimilerini mutlu kimilerini üzecek yeni bir program geliştirdi.  Program sayesinde cep telefonu haritasından aranılan kişilerin bulunması sağlanacak.

Eş ve çocuklara tam denetim

Google tarafından hazırlanan yeni program ile evli ve meraklı çiftlerin eşlerini, velilerin çocuklarının yerini, internet üzerinden, cep telefonu ya da diğer mobil iletişim araçları vasıtasıyla tespit etmesine imkân sağlanacak.

Yerini Google’dan bulun

Herhangi birini arayan kişi, Google haritası üzerinden, ilgili kişinin cep telefonu ile bağlantı kurarak, aranan kişinin yerinin tam yerini otomatik olarak bulabilecek.

Bu yeni programın, özellikle ailelerin çocuklarını takibinde yararlı olacağı belirtiliyor.

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