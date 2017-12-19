Eşinin yüzüne 'çarpı işareti' çizen koca, mahkemeye aldatıldığı iddiasıyla fotoğraf sundu

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da 4 çocuğunun annesi Rukiye T.\'nin (39) sol yanağına maket bıçağıyla çarpı işareti çizen Musa T.\'nin (35), \'kasten yaralama\' suçundan yargılanmasına başlandı. Tutuksuz yargılanan Musa T., eşinin kendisini aldattığını ileri sürerek mahkemeye fotoğraf ve video sundu. Rukiye T. de bunların montaj olduğunu iddia etti.

Olay, geçen 20 Kasım Pazartesi günü merkez Meram ilçesi Turgut Reis Mahallesi Sözbir Sokak\'taki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Mobilyacı Musa T., kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Rukiye T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Musa T., maket bıçağıyla eşini yüzünden yaralayıp, sol yanağına çarpı işareti çizdikten sonra çocuğu E.S.T.\'yi de yanına alarak evden ayrıldı.

Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Rukiye T. , yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Rukiye T.\'nin hastaneden çıktıktan sonra ailesiyle birlikte yaşamaya başladığı ifade edildi. Olaydan sonra polis merkezine giderek teslim olan Musa T., çıkarıldığı mahkemece \'adli kontrol\' şartıyla serbest bırakıldı.

MAHKEME, TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı, Musa T. hakkında hazırladığı iddianamede eşini, yumruk, tekme ile dövüp maket bıçağıyla yüzünden basit tıbbi müdahaleyle iyileşemeyecek ve hayati tehlike geçirmeyecek şekilde yaraladığını belirtti. İddianamede, Musa T.\'nin \'eşini kasten yaralama\' suçundan 4.5 yıla kadar yargılanmasını istedi.

İddianameyi kabul eden 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'de \'adli kontrol\' hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağını belirterek, geçen 4 Aralık günü tutuklanması kararını verdi. Tutuklanma kararına itiraz hakkı bulunan Musa T.\'nin bu karara itiraz ederek tutuklanmadığı ifade edildi.

\'EŞİM BENİ BAŞKA ERKEKLERLE ALDATTI\'

Mahkemede olayı anlatan Musa T., eşinin kendisini aldattığı öne sürerek, \"Eşimi yaraladığım doğrudur. Eşim benim telefonumu kullanıyordu. Daha sonra kendi telefonumu sattığım için ona verdiğim telefonumu geri istedim. Telefondaki \'WhatsApp\' yazışmalarını silmek isterken içerisinde eşimin ve tanımadığım iki erkeğin olduğu uygunsuz görüntüler ve fotoğraflara rastladım. Erkeklerden biri çıplaktı. Eşim, telefondaki erkekleri tanımadığını söyledi. Ben de \'Sende o fotoğrafların ne işi var?\' dedim. Bana, arkadaşı R.G.\'nin gönderdiğini söyledi. Ben de R.G.\'ye \'Eşime fotoğrafları sen mi gönderdin?\' dedim. O da kendisinin göndermediğini, eşimin yalan söylediğini belirtti\'\' dedi.

\'EŞİME ERKEKLERLE SARILMIŞ FOTOĞRAFINI GÖSTERDİM\'

Olaydan önce, 2 gün boyunca eşiyle görüşmediğini ve olay günü eşinin işyerine gittiğini belirten Musa T., \'\'Eşimle iki gün görüşmeme ve kafamızı dinleme kararı aldık. Olay günü eşimin işyerine gittim. Oradaki bir çalışan, eşimin görüntülerin gösterdi. Ben de tekrar eşimle görüşmek için çocuğum E.S. ile birlikte eve gittim. Eşime erkeklerle sarılmış fotoğrafını gösterdim. \'İnternetten tanıştım\' dedi. Çok sinirliydim. \'Ben bunu hak edecek ne yaptım?\' diye sorduğunda, eşim bana \'Sen de beni aldattın. Ben de onu buna karşılık yaptım\' dedi. Tartışmaya başladık. Eşim cebinden bıçağı çıkardı. Ben de masa üzerinde bulunan maket bıçağı aldım. Eşimin yüzüne vurdum. Kızım ağlamaya başladı. Daha sonra yaralı eşim için 112\'yi aradım. Eşimi komşulara teslim ederek kızımla birlikte olay yerinden ayrıldım\" dedi.

\'FOTOĞRAFLAR MONTAJ\'

Rukiye T. ise iddiaları yalanlayarak, eşinin telefonunu 15 gün boyunca kullandığını ve fotoğrafların telefonda daha önceden kayıtlı olduğunu, hatta kendisine ait çıplak fotoğrafların da olduğunu ileri sürdü. Eşini aldatmadığını belirten Rukiye T. savunmasında, şunları söyledi:

\"\'Bu fotoğraf ve görüntüleri inkar etmiyorum. Ben bunları bir başkasına göndermedim. Eşim benim saçlarımdan tutarak dövmeye başladı. Ağzım ve dudağım patladı. Pazartesi günü çocuklarım okula gitti mi diye, eve geldim. Tam evden çıkacağım sırada Musa, kızım E.S. ile birlikte eve geldi. Tekrar konuşmak istedi. Çok sinirliydi. Ben de ona \'Biraz sakin olalım, konuşalım\' dedim. Eşim tekrar aynı resimleri bana gösterdi. Ben de \'Eğer öyle bir şey yapsam burada olur muyum?\' dedim. Sakin olmasını istedim. Eşim ayağa kalktı. Cebindeki maket bıçağını çıkardı. Önce yumruk vurdu. Koltuğun üstüne düştüm. Kalkamadım. Daha sonra bıçakla birlikte üzerime atlayarak bıçağı boğazıma doğru sallamaya başladı. Ben kendimi korumak isterken bıçak darbeleri yüzüme geldi. Başörtüm olduğu için darbeler eşarbımı yırttı. Yoksa boğazımı kesme niyetindeydi. Sonra kızımı alarak evden ayrıldı. Ben de kanlar içinde sokağa fırladım. Komşuların yardımıyla çağırılan ambulansla hastaneye gittim.\"

Rukiye T., eşinin mahkemeye sunduğu kendisinin başka bir erkeğe sarılı fotoğrafı için \'montaj\' iddiasında bulundu.

Duruşmaya tanık olarak katılan R.G. ise \"Gözümle görmedim, ancak Rukiye\'nin iki farklı erkekle birliktelik yaşadığını biliyorum. Kendisi bana söyledi. Hatta M.Y. ile çekilmiş fotoğraflarını bana gösterdi. Ayrıca ona sevgisini ispatlamak için kocasının kredi kartından bin lira çekerek ona gönderdi. Başka bir erkeğe ise 750 lira gönderdiğini biliyorum\" iddiasında bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Musa T.\'nin tutuksuz yargılanmasına karar verirken, davayı erteledi.



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