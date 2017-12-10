Eşinin yüzüne 'çarpı' işareti atan kocaya, mahkemeden tutuklama kararı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Rukiye Türkmen\'i (30) yüzünden bıçaklayıp, sol yanağına \'çarpı\' işareti attıktan sonra gözaltına alınan Musa Türkmen (35), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Musa Türkmen hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyi kabul eden 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi, \'adli kontrol\' hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağını belirterek, Musa Türkmen\'in tutuklanmasına karar verdi.

Olay, geçen 20 Kasım Pazartesi günü merkez Meram ilçesi Turgut Reis Mahallesi Sözbir Sokak\'taki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Mobilyacı Musa Türkmen, kendisini aldattığını öne sürerek, 4 çocuğunun annesi Rukiye Türkmen ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Musa Türkmen, eşini yüzünden bıçaklayıp, sol yanağına çarpı işareti çizdikten sonra bir çocuğunu yanına alıp evden ayrıldı.

Komşularının çağırdığı ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Rukiye T.ürkmen tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanan Türkmen\'in taburcu olduktan sonra ailesiyle birlikte yaşamaya başladı.

KIZININ YANINDA BIÇAKLAMIŞ

Musa Türkmen, kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Eşinin kendisini aldattığını ileri süren Türkmen, ifadesinde \'\'Eşimin beni aldattığını öğrendim. Yanına gidip bunu bana neden yaptığını sordum. O da kabul etti. Ben de bunun üzerine onu yaraladım. Bu hususun dikkate alınmasını istiyorum. Olay anında çocuğum da yanımdaydı. Olay nedeniyle pişmanım\" diyerek kendisini savundu.

Kızının yanında eşi tarafından bıçakladığını söylediği öğrenilen Rukiye Türkmen ise verdiği ifadesinde şunları söyledi: \"Musa 14 yıllık resmi nikahlı eşim. Uzun zamandır problemler yaşıyoruz. Olaydan iki gün önce kızlarımı da alıp evden ayrıldı. O gün saat 10.00 sıralarında okula giden çocuğumun öğretmenleriyle görüşmek üzere evden çıkacağım sırada eşim geldi. Yanında 11 yaşındaki kızım S. vardı. Tartışmaya başladık. Salonda kanepede otururken yumruk ve tekmelerle bana vurmaya başladı. Bir süre yerden kalkamadım. Daha sonra üzerime çıkıp maket bıçağıyla yüzüme vurmaya başladı. Boğazıma vuracağı sırada kızım S., \'Baba Allah aşkına yapma\' diye çığlık attı. Bunun üzerine Musa kızım S.\'yi de yanına alarak evden ayrıldı\" dedi. Eşinden şikayetçi olduğunu da ifade eden Rukiye Türkmen\'e koruma tedbir kararı verildiği belirtildi.

MAHKEME, TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece \'adli kontrol\' kararıyla serbest bırakılan Musa Türkmen, hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı iddianemeyi hazırladı. İddianamede, Musa Türkmen\'in, eşini yumruk, tekme ile dövüp maket bıçağıyla yüzünden basit tıbbi müdahaleyle iyileşemeyecek ve hayati tehlike geçiremeyecek şekilde yaraladığı belirtildi. Savcılık, Musa Türkmen \'Eşini kasten yaralama\' suçundan 4,5 yıla kadar yargılanmasını istedi. İddianameyi kabul eden 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'de \'adli kontrol\' hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağını belirterek, geçen 4 Aralık günü tutuklanması kararını verdi. Tutuklanma kararına itiraz hakkı bulunan Musa Türkmen\'in ise henüz tutuklanmadığı öğrenildi.



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