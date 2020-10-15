Eşinin telefonunu zorla alıp, hesabından hakaret içeren paylaşım yapan kocaya yargıdan hoşgörü

Yargı, eşinin telefonunu zorla alarak, instagram hesabından, “bikinili kadın fotoğrafı” paylaşan, bir kadının bikinisinin alt kısmını eliyle açtığı görselin altına, “ev, araba, mücevher, her şey için teşekkürler” yazan kocanın eyleminde “hakaret” bulamadı.

Mahkeme, savcının, “nezaket dışı kaba hitap” görüşü doğrultusunda, kadının daha sonra boşandığı eşine, sadece, “bilişim sistemine veri yerleştirme” suçundan ceza verdi. “İyi hal” indirimi yaparak 5 ay hapis olarak belirlediği bu cezayı da erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kadının, daha sonra boşandığı eşi hakkında şikayette bulunması üzerine 2019’da iddianame düzenledi. İddianamede, sanık eski kocanın, evli oldukları dönemde kadının cep telefonunu aldığı, başka sim kart taktığı, daha sonra telefona yüklü kadına ait instagram hesabından paylaşımda bulunduğu belirtildi.

Söz konusu paylaşımda, bikinili bir kadın görselinin yer aldığı, görseldeki kadının bikinin alt bölgesine doğru başını eğmiş olduğu, görselin altına da “ev, araba, mücevher, her şey için teşekkürler” yazıldığı anlatıldı. İddianamede, bilişim sistemine veri yerleştirme ve hakaret suçlarından sanığın cezalandırılması talep edildi.

“Takım elbise pişmanlık belirtisi değil”

İstanbul Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dosyasına gönderilen rapor, kadının, daha sonra boşandığı eşinin telefonunu zorla aldığı, sim kartını değiştirdiği yönündeki beyanını doğruladı. Söz konusu paylaşımın da aynı zaman dilimine denk geldiği raporla kanıtlandı.

Sanık eski koca ise savunmasında, telefonu aldığını ancak paylaşımda bulunmadığını, zaten paylaşılan görselin de eski karısına ait olmadığını söyledi.

Buna karşılık, kadının avukatı Sezin Duygu Tuncer, “Paylaşımdaki kadın, evet müvekkilim değildir. Ancak paylaşım, müvekkilimin instagram hesabından yapılmıştır. Görseldeki kadın, bikinin alt kısmını açarak, ‘araba, mücevher için teşekkür ederim’ demektedir. Bu her toplumda para karşılığı birlikte olmak anlamına gelmektedir. Sanığın tek bir celse takım elbise ile gelerek savunmada bulunması, pişman olduğunu göstermemektedir” dedi.

“Kaba söz…”

Savcılık ise davayla ilgili olarak görseldeki kadının, sanığın eski karısı olmadığını, bu nedenle özel hayatın gizliliği suçunun oluşmadığını, söz konusu yazı içeriklerinin hakaret suçunu oluşturmadığı ancak nezaket dışı kaba hitap sayılabileceğini bildirdi.

6 Ekim’de karara bağlanan davada mahkeme de bu görüşe katıldı ve sanığa “Hakaret” suçundan ceza vermedi. Sadece başkasına ait cep telefonundaki sosyal medya hesabından paylaşım yapılmasını suç sayan mahkemenin kadın hakimi, iyi hal indirimiyle 5 ay hapis olarak belirlediği bu cezayı da erteledi.