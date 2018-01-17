Eşinin tedavisinin steril bir ortamda yapılmasını istiyor

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA\'da Aysel Şen (33), kronik böbrek yetmezliği ve hemofili hastası olan eşi aynı yaştaki Dursun Şen\'in evde diyaliz tedavisi gördüğünü belirterek, kirasını ödeyemedikleri belediye lojmanını tahliye etmelerinin istendiğini, eşinin tedavi göreceği steril bir ev tutacak maddi güçlerinin olmadığını söyledi.

Ereğli\'de eskiden belde statüsünde olan Belkaya Mahallesi\'nde Aysel Şen ile Dursun Şen yedi yıl önce evlendi. Aysel Şen, eşinin 2012 yılından itibaren kronik böbrek yetmezliği hastası olduğunu ardından hemofili rahatsızlığının başladığını belirtti. Yeşil kartla eşinin tedavisinin yapıldığını ifade eden Şen, \'\'Eşim böbrek yetmezliği nedeniyle peritonit diyaliz tedavisi görüyor. Günde dört kez evde diyaliz oluyor. Kan hastalığı için de Konya\'daki tıp fakültesine gidiyoruz, oradaki onkoloji hastanesinde tedavisi yapılıyor. Buradaki tedavisi için maddi imkansızlıklar nedeniyle zaman zaman hastaneye gidemiyoruz ve ilacını biz kendimiz almak zorunda kalıyoruz\'\' dedi.

\'YARDIM YETMİYOR\'

Eşinin üç ayda bir 1500 lira ila 1700 lira arasında engelli maaşı aldığını söyleyen Şen, \'\'Kaymakamlıktan 300 lira yardım aldık. Kömür yardımı da aldık ama bunlar yetmiyor. Oturduğumuz ev Ereğli Belediyesi\'ne ait lojman ve yıllık 1750 liraya kiralamıştık. Kirayı ödeyemediğimizden, borcu ödemediğimiz takdirde evi tahliye etmemiz için tebligat geldi. Ben eşimin hastalığı nedeniyle çalışamıyorum. Yine eşimin rahatsızlığı nedeniyle çocuğumuz da olmadı. Devletimiz bize sahip çıkıp yardım ediyor ama yeterli değil. Eşim steril bir ortamda tedavisini sürdürmesi gerekiyor. Ama oturduğumuz ev steril değil\'\' diye konuştu.



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