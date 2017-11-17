Eşinin tabancayla öldürdüğü koca toprağa verildi

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Orhangazi ilçesinde, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Birgül Günar\'ın (37) silahlı saldırısında hayatını kaybeden Erdoğan Günar (43), toprağa verildi.

Birgül Günar, iddiaya göre, dün bir süredir şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşadığı 20 yıldr evli olduğu eşi Erdoğan Günar\'ın, 18 ve 9 yaşındaki oğullarıyla birlikte kaldığı eve gitti. Çift arasında çıkan tartışmada Birgül Günar, tabancayla eşi Erdoğan Günar\'ı öldürdü. Cinayetin ardından evdeki küçük oğlu ile polise teslim olan Birgül Günar, \"Şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süredir Erdoğan\'dan ayrı yaşıyorum. Kardeşlerimin yanına yerleştim. Onların iş yerinde çalışıyorum. Küçük oğlumun doğum günüydü. Amacım, anne olarak oğlumu alıp özel gününde gezdirmek, onunla birlikte olmaktı. Erdoğan, buna izin vermeyince aramızda tartışma çıktı. Sonrasında olanlar oldu\" dedi. Birgül Günar, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa Adli Tıp Kurumu’ndan bugün alınan Erdoğan Günar\'ın cenazesi, evine götürüldükten sonra Gazi Orhanbey Camii\'ne getirildi. Erdoğan Günar burada kılınan cenaze namazının ardından İlçe mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına katılan çiftin büyük oğlu Serkan Günar ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Ak Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın, Kaymakam Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kaya, MHP İlçe Başkanı Necati Güneş ve çok sayıda kişi katıldı.



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