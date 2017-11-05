Eşinin son isteğini kendine vazife edindi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta, 41 yıllık eşi Yurdagül Kömürlüoğlu\'nun (59) öldüğü gün kendisinden istediği poğaçayı bulup alamayan Nurhan Kömürlüoğlu (63), bunun üzüntüsü ile her hafta cuma sabahı işyerinin yanındaki cami önünde ücretsiz poğaça dağıtmaya başladı.

Sivas\'ta 3 çocuk babası, özel bir sürücü kursu sahibi Nurhan Kömürlüoğlu, geçen 5 Temmuz\'da rahatsızlanan eşi Yurdagül Kömürlüoğlu\'nu hastaneye kaldırdı. Kalp sıkışması şikayeti olan Yurdagül Kömürlüoğlu için tetkikler yapıldı. Ancak, tetkiklerde olumsuz bir bulguya rastlanmayınca Kömürlüoğlu, 6 Temmuz sabahı taburcu edildi. Taburcu olduktan sonra eve giderken Yurdagül Kömürlüoğlu eşinden kendisine poğaça almasını istedi. Sabah çok erken saat olduğu için Nurhan Kömürlüoğlu eşinin istediği poğaçayı bulamadı. Aynı gün öğlen saatlerinde eşini kaybetti.

Eşinin son isteğini yerine getiremediği için üzüntüye kapılan Nurhan Kömürlüoğlu, her hafta cuma sabahı eşinin hayrına, işyerinin yakınındaki Meydan Camii önünde poğaça dağıtmaya başladı.

\'HASTALANMASIYLA TOPRAĞA VERMEMİZ 24 SAAT SÜRDÜ\'

Acı- tatlı günlerle dolu 41 yıllık hayat arkadaşı Yurdagül Kömürlüoğlu\'nu kaybettiğini ve onun hastalanması ile toprağa vermelerinin 24 saat içinde olduğunu anlatan Kömürlüoğlu, şöyle dedi:

\"5 Temmuz akşamı eşim rahatsızlandı. Hhemen hastaneye götürdük. Bütün tahliller yapılmasına rağmen bir şey bulamadılar. Sonra eve geldik. Evdeyken tekrar rahatsızlandı. Ambulans çağırdık Numune Hastanesi\'ne götürdük. Orada da bütün tahlillerin yapılmasına rağmen bir sonuç bulunamadı. Oradan üniversite hastanesine sevk ettiler. Orada da bütün tetkikler yeniden yapıldı. Ama yine bir şey bulunamadı. Saat 05.30 gibi taburcu ettiler. Eve geldik. Yarım saat sonra yeniden rahatsızlanınca tekrar acil servise götürdük. orada yoğun bakıma alındı. Saat 11.00 gibi acı haberini bize verdiler. Dünyamız yıkıldı. Hastalanmasıyla toprağa vermemizin arası tam 24 saat sürdü.\"

\'İÇİME DERT OLDU\'

Eşinin hastaneden taburcu edildikten sonra kendisinden poğaça istediğini anlatan Kömürlüoğlu, \"Hanımım hastaneden çıktığında saat 06.00 sıralarında benden poğaça istedi. Sabah erken saat olduğu için poğaça bulamadım. Hemen arkasından aynı gün yeniden fenalaştı ve hastanede kaybettik. O benim yüreğime çok dert oldu. Onun için her cuma 125 poğaça dağıtmaya başladım. Dağıtırken de eşimin hayrı için dağıttığımı söylüyorum. Bunu ömrünün sonuna kadar da sürdüreceğim\" dedi.

Eşinin hayattayken bütün dualarında son lokmasını küçük oğlu Mehmet\'in yedirmesi isteği bulunduğunu ifade eden Kömürlüoğlu, \"Sabah çok erken saatti. Poğaça istedi ama ben bulamadım. Eve geldiğimizde oğlumdan ekmek istedi. Oğlum ekmeği böldü, annesine yedirdi. Zaten hanımım bütün duasında \'Son lokmam senin elinden olsun oğlum\' derdi. Öyle de oldu\" ifadelerini kullandı.

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