Eşinin şiddetinden kaçmak için balkondan atlamıştı: Sakinleştirmek için kolundan ısırdım!

Adana'da eşi tarafından dövüldükten sonra evlerinin balkonundan atlayınca beli ve ayakları kırılan Fatma B.'nin tutuklanan eşi Şahin B. ifadesinde, işsiz olduğunu ve ekonomik sorunlar yaşadığını, bu yüzden hayatının olumsuz etkilendiğini öne sürerek, "Olay günü eşimi hastaneye götürecektim, ancak gelmedi. Bu nedenle aramızda tartışma çıkınca üzerime yürüdü. Ben de kendisini sakinleştirmek için kolunu ısırdım" dediği ortaya çıktı.



16 Şubat'ta Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana gelen olayda, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen eşi Şahin B.'nin darbettiği Fatma B.'nin çığlık seslerini duyan komşuları, polise haber verdi.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edilirken, eşinden kaçan Fatma B. yaşadıkları binanın 2. katındaki balkondan atladı.



Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Fatma B., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma B.’nin iki ayağı ve belinin kırıldığı saptandı.

Koruma kararı alındı

Adana Valiliği, Fatma B.'nin evlerinin balkonundan atlayarak yaralanması olayına ilişkin yaptığı açıklamada, Yüreğir ilçesi Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nce şüpheli şahsa 1 ay süre ile önleyici tedbir, şiddet mağduru kadına koruyucu tedbir kararı uygulandığını ifade etti.

"Sakinleşsin diye kolunu ısırdım"

Polis ekiplerinin yaptığı baskınla gözaltına alınan Şahin B., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, ifadesinde, "Eşim hasta oldu ben de doktora götürmek istediğimi söyledim. O gün öğleden sonra eve gelip, sokakta eşimi arayıp, ‘Doktora gidelim’ dedim. Bir süre bekledim, eşim gelmeyince eve gittim. Bundan dolayı aramızda tartışma çıktı. Sonra üzerime yürüdü. Ben de kendisini sakinleştirmek için kolunu ısırdım. Eşimi darbetmedim, evden ayrıldıktan sonra eşimin düştüğünü öğrendim. Bu olaydan dolayı üzgünüm ve kimseden şikayetçi değilim" dediği öğrenildi. (DHA)