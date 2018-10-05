Eşinin satırla öldürdüğü kadın, Aydın'da toprağa verildi

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- İSTANBUL\'un Küçükçekmece ilçesinde eşi Adil Doğan (66) tarafından uykudayken boğazı satırla kesilerek öldürülen İkram Doğan (57), memleketi Aydın\'ın Nazilli ilçesine bağlı kırsal Arslanlı Mahallesi\'nde toprağa verildi.

Adil Doğan geçen 2 Ekim\'de saat 11.00 sıralarında polisi arayarak, \"Karımı öldürdüm. Gidin adreste bulun, şu an yaşamıyor\" dedi. İhbar üzerine Küçükçekmece Atatürk Mahallesi 311 Sokak\'taki eve giden polis ekipleri, İkram Doğan\'ı yatak odasındaki yatağında boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu. Polis, olayın ardından kaçan Adil Doğan\'ı Tekirdağ\'ın Kapaklı ilçesinde yakalayıp gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adil Doğan tutuklandı.

İkram Doğan\'ın İstanbul Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından dün alınan cenazesi, memleketi Aydın\'ın Nazilli ilçesinin kırsal Arslanlı Mahallesi\'ne getirildi. İkram Doğan için Nazilli Profesör Muammer Aksoy Mahallesi\'ndeki Veysel Karani Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Kkılınan namazın ardından İkram Doğan\'ınn cenazesi Arslanlı Mahallesi Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Cenazenin toprağa verilmesinin ardından İkram Doğan\'ın yakınlarının evlerinin bulunduğu aynı mahalledeki 1256 Sokak\'ta taziye çadırı kuruldu.

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