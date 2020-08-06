Eşinin parmağını ısırarak koparan erkek gözaltına alındı!

Ankara’da kavga ettiği karısının orta parmağını ısırarak koparan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ankara’da K.K isimli erkek, evli olduğu F.K'nin orta parmağını ısırarak kopardı. K.K polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, oğlu ile tartışmaya başlayan K.K. bir süre sonra kavgayı ayırmak için araya giren F.K.'ya da saldırdı.

K.K., F.K.'nin sağ elinin orta parmağını ısırarak koparttı. K.K. ise arbede sırasında eşinin parmağının kapıya sıkışması sonucunda koptuğunu ileri sürdü. K.K.’nın yüzünde kan izleri olduğu görüldü.

İHA'nın aktardığı habere göre Polis, K.K.’yı sağlık kontrollerinin ardından ifadesini almak üzere karakola götürdü. (İHA)





