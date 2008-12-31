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Yaşam

Eşinin ölümünü sakladı

Ünlü Fransız sanatçı Enrico Macias'ın eşi Suzy Macias, 23 Aralık'ta kalp rahatsızlığından vefat etti.

31 Aralık 2008 02:00

Ünlü Fransız sanatçı Enrico Macias'ın eşi Suzy Macias, 23 Aralık'ta kalp rahatsızlığından vefat etti.

Uzun süredir kalp hastası olan ve tedavi gören ünlü sanatçının eşinin cenazesi 24 Aralık'ta aile arasında yapılan bir törenle Paris'te toprağa verildi.
Macias ailesi ölümü bir hafta boyunca basından sakladı. Bu yüzden ölüm haberi bir hafta geç duyuldu.
Enrico Macias'ın 10 yaşında âşık olduğu ve uzun süre beraber olduktan sonra evlendiği eşi Suzy'den bir oğlu, bir kızı ve dört de torunu bulunuyor.
Cenaze törenine, Türkiye'den Enrica Macias'ın yakın dostu olan ve uzun seneler menajerliğini yapan Erkan Özerman katıldı.

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