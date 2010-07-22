Eşinin ölüm haberini sette aldı

T24- Film çekimleri için Ankara’da bulunan Türk tiyatro ve sinemasının usta oyuncusu Ayda Aksel 15 yıllık eşi Atilla Aksel’in ölüm haberiyle yıkıldı.



İş için bir süredir Tunus’ta olan ve dün İstanbul’a gelen elektrik mühendisi eşi Atilla Aksel’in öldüğünü sette telefonla öğrenen ünlü oyuncu fenalık geçirdi.



Bugün Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek olan Atilla Aksel’in daha önce hiçbir sağlık problemi olmadığı öğrenildi.



Birçok dizide önemli rollerde oynayan Ayda Aksel, Gönülçelen dizisinde Nesrin karakterini canlandırıyor.