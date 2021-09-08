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Eşinin öldürüp kaçan adam, 5 gün sonra arazide ölü bulundu

Abdulkadir Pulent’e, 27 yıl önce eniştesini öldürdüğü gerekçesi ile yargılandığı davada 30 yıl hapis verilmiş, Covid-19 kapsamında yapılan düzenleme ile 15 ay önce şartlı olarak tahliye edilmişti

08 Eylül 2021 08:05

Mardin'de eşi Emine Pulent’i öldürdükten sonra kayıplara karışan Abdulkadir Pulent 5 gün sonra boş bir arazide ölü bulundu.
 
Mardin’in Savur ilçesine bağlı İçören köyünde geçtiğimiz gün 61 yaşındaki eşi Emine Pulent’i beraber gittikleri üzüm bağında öldüren 62 yaşındaki Abdulkadir Pulent ölü olarak bulundu.
 
Eşini öldürdükten sonra kayıplara karışan Pulent’in yakalanması için jandarma tarafından olay yerinde başlatılan arama çalışmalarının ardından cansız bedeni bulundu. Yanında av tüfeği bulunan Pulent’in silahla vurulduğu tespit edildi.
 
Pulent’in cenazesi Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eşini öldüren Abdulkadir Pulent’e, 27 yıl önce eniştesini öldürdüğü gerekçesi ile yargılandığı davada 30 yıl hapis verilmiş, Covid-19 kapsamında yapılan düzenleme ile 15 ay önce şartlı olarak tahliye edilmişti.

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