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BBC Türkçe

Eşinin 'Öldürüldü' dediği Rus gazeteci Ukrayna'da basın toplantısı düzenledi

Evinin önünde öldürüldüğü açıklanan Arkady Babçenko, Kiev'de gazetecilerin karşısına çıktı. Ukrayna İstihbarat Servisi Başkanı, 'suikastın' ülkelerinde faaliyet gösteren Rus ajanlarını deşifre etmek ve gerçek bir suikast planını boşa çıkartmak için düzenl

30 Mayıs 2018 18:12

Eşinin, evinin önünde öldürüldüğünü söylediği Rus gazeteci Arkady Babçenko, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir basın toplantısı düzenledi.

Arkady Babçenko basın toplantısında Ukrayna gizli servisine hayatını kurtardığı için teşekkür etti.

Babçenko Ukrayna Televizyonu'ndan da canlı olarak yayımlanan basın toplantısında ayrıca insanlardan yaşattıkları için özür diledi.

Ukrayna İstihbarat Servisi Başkanı Vasil Hrystak Babçenko ise "suikastın" ülkede faaliyet gösteren Rus ajanlarını deşifre etmek ve gerçek bir suikast planını önlemek için düzenlenen bir operasyon olduğunu söyledi.

Arkady Babçenko'nun eşi ise daha önce Kiev'de yaşayan gazetecinin evinin önünde sırtından vurularak öldüğünü açıklamıştı.

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