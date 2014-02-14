Eşinin kulağını kesen kadına 2 bin TL para cezası

Adana’da, alkol alıp evin ihtiyaçlarıyla ilgilenmediğini öne sürdüğü işsiz eşi 52 yaşındaki Şaban Ünlütaşkıran’ın burnunu kırıp, kulağını kestiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan 46 yaşındaki Nazire Ünlütaşkıran, 2 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Mehmet Kaymak'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre olay, merkez Yüreğir İlçesi’ne bağlı Yamaçlı Mahallesi’nde 27 Kasım 2012’de meydana geldi. İddiaya göre, Şaban Ünlütaşkıran, akşam maç izleyip alkol aldıktan sonra evine gitti. Eve girdiğinde eşi Nazire Ünlütaşkıran, "Neden eve geç geliyorsun? Bir de alkol almışsın" diye tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Şaban Ünlütaşkıran mutfağa doğru yöneldi, Nazire Ünlütaşkıran elindeki bıçakla eşinin kulağını kesti. Eşinin kulağını kesmesiyle kanlar içinde kalan Şaban Ünlütaşkıran bağırmaya başladı, bunun üzerine komşuları eve geldi. Şaban Ünlütaşkıran, kanlar içinde gören komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis Şaban Ünlütaşkıran’ı hastaneye kaldırırken, Nazire Ünlütaşkıran, gözaltına alındı. Kaldırıldığı hastanede kesilen kulağı dikilen Şaban Ünlütaşkıran taburcu edildi. Nazire Ünlütaşkıran da ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şaban Ünlütaşkıran, yaşadığı olayı şöyle anlattı: "Su içmek için mutfağa gidiyordum arkamdan gelen eşim kulağımı kesti. Ağabeylerinin yüzünden, başaklarının yüzünden kavga ediyoruz. Daha önce de burnumu kırdı, o mahkeme gelmeden bu olay yaşandı. Yasalara aykırı diye ben elimi kaldırmıyorum, o beni dövüyor. Sürekli beni dövüyor. Ama boşanmak istemiyorum. Benim 4 çocuğum var. Ağabeyinin yüzünden niye boşayayım? Ben de koruma istiyorum. Bana da panik butonu versinler. Beni evden kovuyor, ondan sonra kötü yola düşüyorum, alkol alıyorum."

Nazire Ünlütaşkıran ise eşinin sürekli alkol aldığını evine hiç bakmadığını iddia etti. Ünlütaşkıran, "Ben çalışarak eve bakıyorum. Genelde erkekler kadınlara şiddet uyguluyor ama bundan sonra kadınlarda erkeklere şiddet uygulayabiliyormuş ben bunu öğrendim. Yaptığım normal, erkekler yaparken normal oluyor da kadınlar yapınca mı normal olmuyor?" diye konuştu.

'Kendi düştü'

Sulh Ceza Mahkemesi’nde, eşine karşı yaralama suçlarından tutuksuz yargılanan Nazire Ünlütaşkıran, savunmasında da şunları anlattı:

"Burnu kırıldığı gün çocuklarda tartışıyordu. Alkollüydü. Ayağı halıya takılınca düştü. Burnunu sehpaya çarptı. Kulağının kesildiği gün de yine eve alkollü gelmişti. Bana saldırdı. Saçımı çekti. Elimdeki bıçak kulağını kesti" diyerek kendini savundu. Şaban Ünlütaşkıran ise şikayetinden vazgeçti.

Mahkeme, sanık kadını, kocasının burnunu kırdığı için 1500 lira, kulağını kestiği için de 500 lira adli para cezasına çarptırdı. Sonra da bir daha suç işlemeyeceğine kanaat getirerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.