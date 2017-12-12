Eşinin kızına şiddetini gizli kameraya kaydetti, geçici velayeti alamayınca üzüntü yaşadı (2)

BABA KIZININ VELAYETİNİ ALDI
Zonguldak\'ın Gökçebey ilçesinde Tuğba Tülübaş\'ın 2 yaşındaki kızları Esila\'yı darp etmesini gizli kamerayla görüntüleyen Erdem Tülübaş, gece saatlerinde Çorlu\'ya gitti. Erdem Tülübaş anneye verilen geçici velayeti mahkemeye delil olarak sunduğu görüntülerin ardından geri aldı. Görüntülerin mahkemeye sunulmasının ardından velayet konusunda sosyal çalışmacı raporunun sunulmasıyla konunun yeniden değerlendirildiği ve velayetin baba Erdem Tülübaş\'a verildiği öğrenildi.