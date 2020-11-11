Eşinin kıyafetlerini giyen adam, karısı hakkında suç duyurusunda bulundu!

Senarist eşi A.D.B.'nin kıyafetlerini giydiği gerekçesi ile hakkında, "Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal" suçundan suç duyurusunda bulunulan bilgisayar mühendisi A.K.B., görüntülerin medyada yer alması üzerine eşi hakkında, suç duyurusunda bulundu.



Yatak odasına kurduğu kamera ile 10 yıllık eşi A.K.B.'nin kendi kıyafetlerini giyerek kadın gibi davrandığına ilişkin görüntüleri savcılığa vererek eşi hakkında şikâyetçi olan A.D.B. hakkında da şikâyette bulunuldu.



Avukatı aracılığıyla bugün iki ayrı dilekçeyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran A.K.B., eşine ait kıyafetleri giydiği görüntülerin medyada yer alması üzerine yatak odasına kamerayı yerleştiren eşi A.D.B. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Özel hayatın gizliliğini ihlalden soruşturma başlatılmasını istedi

A.K.B., boşanma davaları süren eşi hakkında, "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından soruşturma başlatılmasını istedi.

Yatak odasına kamera yerleştirmişti

Aldatıldığından şüphelenen ve yatak odasına kurduğu kamera ile 10 yıllık eşi A.K.B.'nin kadın iç çamaşırları giydiğini tespit eden A.D.B., İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak eşi hakkında, "Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal" suçundan soruşturma başlatılmasını talep etmişti.

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