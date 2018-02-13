Eşinin kendisini aldattığını doktora gittiğinde öğrendi!

İstanbul’da yaşayan S.B. eşinin kendisini aldattığını ve cinsel yolla bulaşan bir hastalık kaptığını beraber doktorlara gittiklerinde öğrendi. Aldatıldığını ve aşağılandığını belirten S.B. eşine boşanma davası açtı ve 200 bin lira tazminat talep etti. S.B. dava dilekçesinde "Aldatıldığımdan şüpheleniyordum ama doktordan öğrenmem daha acı oldu" ifadelerini kullandı.

Doktordan öğrendi

Sabah gazetesinin İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'ne açılan bir boşanma davası dilekçesine dayandırdığı habere göre, B.B. ile S.B. çifti 11 yıl önce evlendi. İki çocuk sahibi olan çiftin mutlu giden evliliklerinde son zamanlarda sorunlar yaşanmaya başlandı. Aldatıldığından şüphelenen S.B., eşinin telefonunda başka kadınlara ait fotoğraflar gördü. Fotoğraftakilerin kim olduğu sorusuna B.B. "Arkadaşlarım" yanıtını verdi.

Bir süre sonra cinsel yolla bulaşan hastalık geçiren B.B. hastaneye gitti. Tedavi süresi uzayınca doktor, kontrole eşi S.B.'nin de gelmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine eşiyle birlikte hastaneye gitti. Doktor, S.B.'ye kocasının cinsel yolla bulaşan hastalık geçirdiğini, bundan dolayı kendisinin de tedavi olması gerektiğini anlattı. Aldatıldığından emin olan S.B., boşanma kararı aldı.

Yaşam tarzı değişti

S.B. bu olaydan sonra affetmeyi düşündüğünü ancak kocasının sadakatsizliğe devam ettiğini, iş seyahati bahanesiyle sürekli eve gelmediğini ve bu süre boyunca dört farklı otomobil alarak yaşam standartlarını değiştirdiğini anlattı. Sadakatsizlik sonucu aşağılandığını ifade eden S.B., çocuklarının da psikolojisinin bozulduğunu savundu.

Çocukların velayetini de istedi

Dilekçede, çocuklarının velayetinin kendisine verilmesini isteyen S.B., kendisi ve çocukları için 8 bin TL nafaka talep etti. S.B., ihanete uğradığı ve aşağılandığı gerekçesiyle de kocasından 100 bin TL maddi, 100 bin lira manevi olmak üzere toplamda 200 bin TL tazminat talebinde bulundu.