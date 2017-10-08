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Eşinin kazara elektrikli testereyle kolunu kestiği kadın, öldü

KARS, (DHA) - KARS’ın merkeze bağlı Kümbetli Köyü’nde 36 yaşındaki Metin Esmersoy, elektrikli testere ile odun keserken, kazara eşi 25 yaşındaki Kevser Esmeray'ın kolunu kesti

08 Ekim 2017 04:51

KARS, (DHA) - KARS’ın merkeze bağlı Kümbetli Köyü’nde 36 yaşındaki Metin Esmersoy, elektrikli testere ile odun keserken, kazara eşi 25 yaşındaki Kevser Esmeray\'ın kolunu kesti. Yaralanan Esmeray, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, bugün akşam saatlerinde merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Kümbetli Köyü’nde meydana geldi. Köyde oturan Metin Esmeray, kışlık yakacak için hazırladığı odunları elektrikli testereyle kesmeye başladı. Bu sırada dengesini kaybeden Esmeray\'ın elindeki testere, savrulup eşi Kevser Esmeray\'ın sağ omzundan kolunu kesti. Ağır yaralanan Kevser Esmeray, yakınları tarafından Kars Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi\'ne sevk edilen Kevser Esmeray, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kevser Esmeray\'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kondu. Metin Esmeray ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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